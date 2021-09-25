Трактор и легковушка столкнулись под Тихвином, два человека пострадали

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло сегодня утром, 25 сентября, на 460 километре трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у деревни Овино, столкнулись Ford Fusion и трактор «Беларусь». В результате ДТП пострадали 25-летний водитель легковушки и его 24-летний пассажир. Мужчин госпитализировали.

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Фото: 47news
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25.09.2021 115
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