Трактор и легковушка столкнулись под Тихвином, два человека пострадали

ДТП произошло сегодня утром, 25 сентября, на 460 километре трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у деревни Овино, столкнулись Ford Fusion и трактор «Беларусь». В результате ДТП пострадали 25-летний водитель легковушки и его 24-летний пассажир. Мужчин госпитализировали.