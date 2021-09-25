Врач объяснил большое количество пациентов с Covid-19 в больницах Петербурга

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали свыше 350 человек с Covid-19, сейчас в стационарах города находятся свыше 4,6 тыс. пациентов, 406 из них в реанимации, 177 подключены к ИВЛ.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге составляет 1,2, что превышает норму. Председатель Медицинской палаты Петербурга Тамаз Мчедлидзе в беседе с «Невскими новостями» отметил, что причиной большого количества госпитализаций может стать отказ граждан от вакцинации.

«Вакцинированы далеко не все, и это делает свое черное дело. На самом деле опасность для человечества как раз в том, что мы должны были молниеносно все привиться, чтобы купировать инфекцию. А мы сейчас можем стимулировать мутации, и потом придется разрабатывать новые вакцины. Пойдет гонка, на новую мутацию будут разрабатывать свою вакцину. Надо было всем дружно сделать прививки, чтобы остановить это», — считает специалист.

По его словам, делать прививки стоит для того, чтобы «загнать вирус в угол», но не стоит забывать и о традиционных средствах защиты от Covid-19.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавируса из-за непривитых.