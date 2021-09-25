Россия может заработать на труде заключенных более полутора десятков миллиардов

Бюджет России будет получать порядка 16 млрд рублей ежегодно от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду оцениваются в 15,2 млрд рублей в 2021 году и прогнозируются в размере 15,8 млрд рублей в 2022 году, 15,9 млрд рублей в 2023 году и 16,2 млрд рублей в 2024 году, говорится в документе.

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До конца 2021 года на территории России создадут до 15 тыс. мест для приговоренных к принудительным работам и других осужденных. Исполняя свои обязанности, рабочие должны будут выплачивать государству от 5 до 20 % от размера заработной платы.