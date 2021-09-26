Три троллейбуса в Петербурге изменят маршрут следования 26 сентября

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Горэлектротранс, из-за проведения культурно-массового мероприятия на Суворовском проспекте возле площади Пролетарской диктатуры изменят движение маршруты №№ 5, 1 и 15.

Актуальные схемы движения троллейбусов:

  • № 5 – по постоянной трассе до конечной станции «Ул. Тухачевского»;
  • №1 – по постоянной трассе до конечной станции «Таллинская улица»;
  • № 15 – по постоянной трассе до конечной станции «Улица Комиссара Смирнова».
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26.09.2021 36
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