Три троллейбуса в Петербурге изменят маршрут следования 26 сентября

Как сообщает Горэлектротранс, из-за проведения культурно-массового мероприятия на Суворовском проспекте возле площади Пролетарской диктатуры изменят движение маршруты №№ 5, 1 и 15.
Актуальные схемы движения троллейбусов:
- № 5 – по постоянной трассе до конечной станции «Ул. Тухачевского»;
- №1 – по постоянной трассе до конечной станции «Таллинская улица»;
- № 15 – по постоянной трассе до конечной станции «Улица Комиссара Смирнова».
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26.09.2021 36