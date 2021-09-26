Страдавшего от неразделенной любви подростка нашли мертвым в Тихвине

По информации ivbg.ru, в Тихвине нашли повешенным 17-летнего подростка. По словам его сестры, ранее он угрожал своей возлюбленной, что покончит с собой.

Вам будет интересно Петербуржец жестоко расправился с молодой женой, работавшей секс-коучем По информации ivbg.ru, 21 сентября в полицию сообщили о девушке, якобы выпавшей из окна дома № 15 по Коломяжскому проспекту... 22.09.2021 391

Тело молодого человека в петле обнаружено 25 сентября на девятом этаже дома в 5-м Микрорайоне Тихвина. В этом же строении проживает его старшая сестра.

По ее словам, незадолго до этого у брата произошел конфликт с девушкой на почве невзаимных романтических чувств. В пылу ссоры молодой человек пригрозил расправой над собой.