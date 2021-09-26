Рецидивист ударил пенсионерку ножом и проломил голову кирпичом в Подпорожье

По информации ivbg.ru, 25 сентября около 08:30 в полицию Подпорожского района сообщили о тяжелых повреждениях, которые 63-летняя женщина получила на улице Школьной в Подпорожье.

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По словам 35-летнего мужчины, он приехал проведать мать, но дверь была закрыта, а на телефонные звонки женщина не отвечала. Он вскрыл дверь и вызвал полицию. Женщину госпитализировали.

Врачи диагностировали повреждение внутренних органов и переломы костей черепа. По словам женщины, 52-летний знакомый ударил ее ножом в живот и по голове кирпичом ради 31 тысячи рублей и мобильного телефона.

Подозреваемый задержан уже в Лодейном Поле, куда он успел убежать. Известно, что он судим раз семь. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).