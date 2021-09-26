Изрезанного жителя Васильевского острова нашли в лесопарке Всеволожского района

По информации ivbg.ru, 25 сентября в полицию Всеволожском районе сообщили о трупе молодого человека в Невском лесопарке, расположенном между поселком имени Свердлова и трассой «Кола».

Вам будет интересно Рецидивист ударил пенсионерку ножом и проломил голову кирпичом в Подпорожье По информации ivbg.ru, 25 сентября около 08:30 в полицию Подпорожского района сообщили о тяжелых повреждениях, которые 63-летняя женщина получила на... 26.09.2021 48

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего – им оказался 30-летний житель Васильевского острова. На его голове, шеи и руках зафиксированы многочисленные колото-резаные ножевые ранения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.