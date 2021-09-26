Изрезанного жителя Васильевского острова нашли в лесопарке Всеволожского района

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26.09.2021 48
Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего – им оказался 30-летний житель Васильевского острова. На его голове, шеи и руках зафиксированы многочисленные колото-резаные ножевые ранения.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.