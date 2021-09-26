Пропавшую девочку-подростка нашли в квартире насильника в Петербурге

По информации ivbg.ru, пропавшую два дня назад девочку-подростка нашли в квартире у насильника на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Вам будет интересно Мужчину из Тосно подозревают в истязании 9-летней дочери По информации ivbg.ru, 24 сентября полиция начала поиски 9-летней девочки, ушедшей из дома около 18:00. Ее нашли 25 сентября в... 26.09.2021 59

Девочка 2006 года рождения найдена в доме № 10/1 на улице Вадима Шефнера. Там же находился 33-летний уроженец республики Беларусь.

Установлено, что он неоднократно совершал развратные действия в отношении подростка. Возбуждено уголовное дело.