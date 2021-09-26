По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 сентября на территории Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

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Ветер в ночное время переменных направлений 2-5 м/с. В течение дня – северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2… +7 °C. Днем – +10… +15 °C. Атмосферное давление будет повышаться.