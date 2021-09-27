Александр Дрозденко поделился снимками из музея-усадьбы Рериха в Изваре

В понедельник, 27 сентября, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем доброй недели.

В этот раз глава региона поделился снимками из музея-усадьбы Рериха в Изваре Волосовского района Ленобласти.

«Усадьба отреставрирована, музей по-хорошему «домашний» и привлекает поклонников творчества художника и археолога из разных стран», — отметил Александр Дрозденко.

Он также поделился интересным фактом из истории усадьбы: после продажи дома в одно время в нем располагалась колония для беспризорников. Ее девизом были слова Гюго: «Кто открывает школу, тот закрывает тюрьму».