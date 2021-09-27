Стоимость нефти марки Brent подскочила до максимума с ноября 2018 года

Цена одного барреля нефти марки Brent на лондонской бирже впервые с 23 октября 2018 года превысила отметку $79.
По состоянию на 7.52 мск цена фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре повысилась на 1,2%, до $79,03, в декабре — на 1,14%, до $78,11. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Цена на марку WTI выросла до $75 за баррель, затем цена ушла немногим ниже этой отметки.
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22.09.2021 162