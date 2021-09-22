Цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Цена бензина марки «Премиум-95» на Санкт-Петербургской сырьевой бирже выросла на 0,6% до 60,18 тысячи рублей за тонну. Таким образом стоимость бензина АИ-95 обновила исторический максимум.

Последний рекорд фиксировался 22 июня, когда стоимость бензина Аи-95 составила 60,03 тысячи за тонну. Затем стоимость топлива несколько снизилась. Новый рост цены начался с 15 сентября.

Бензин Аи-92 также вырос в цене. В среду в ходе торгов биржевой индекс этой марки бензина вырос на 0,2:% — до 56,21 тысячи рублей за тонну.

Также выросла цена дизельного топлива — на 0,1%. В среду оно торговалось по 50,07 тысячи рублей за тонну. Топочный мазут вырос в цене на 0,6% до 24,21 тысячи рублей.

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При этом цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 1,2% до 39,53 тысячи рублей за тонну. Подешевело и топливо для реактивных двигателей — на 0,4% до 50,74 тысячи.