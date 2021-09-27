Петербурженка прострелила себе ногу во время охоты в Тосненском районе

Она хотела перезарядить ружье, но случайно выстрелила себе в ногу.

Сегодня утром, 27 сентября, в полицию поступило сообщение о госпитализации 48-летней петербурженки. Он рассказала, что получасом ранее во время охоты у деревни Жоржино в Тосненском районе Ленобласти перезаряжала ружье и случайно нажала на курок. Пуля попала в правую стопу. После оказания первой помощи ее отпустили лечиться амбулаторно.

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