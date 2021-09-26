Девушку из Ленобласти пугали выстрелами под ноги и над головой в Петербурге

По информации ivbg.ru, 25 сентября в Невском районе Санкт-Петербурга задержан 29-летний уроженец Харьковской области. Часом ранее он испугал 16-летнюю жительницу деревни Хвалово Волховского района Ленинградской области.

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В одном из жилых домов на проспекте Солидарности он приставил к голове девушки пистолет, а потом дважды выстрелил: один раз в воздух, а второй – в пол. Девушка после этого обратилась в полицию.

У мужчины при себе находился травматический пистолет Grand Power. Разрешение на ношение этого оружия он имел.