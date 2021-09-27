В Ленобласти мужчина пытался продать украденных в больнице медицинский аппарат

В Тосненском районе Ленобласти полицейские задержали 28-летнего мужчину, который пытался продать похищенное в колпинской больнице №33 медицинское оборудование.

Вечером 26 сентября на улице Максима Горького в Тосно к патрульным обратился 37-летний мужчина, работающий в колпинской больнице помощником гендиректора по техническим вопросам. Он рассказал, что в припаркованном автомобиле Chery под управлением 28-летнего водителя находится медицинское оборудование стоимостью около 600 тыс. рублей, похищенное из больницы.

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В машине действительно нашлась аппаратура. Всех участников в итоге доставили в отдел полиции. Там сотрудник больницы рассказал, что владелец авто весной делал ремонт в медучреждении и попытался что-то украсть, но факт кражи установить не смогли. И лишь теперь через знакомых ему стало известно о продаже в Тосно похожего аппарата.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.