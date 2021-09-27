В Сиверской больнице увеличат количество «ковидных» мест

В Ленобласти продолжают выделять дополнительные койки для пациентов с Covid-19 и пневмонией.

Судя по сообщению официального Telegram-канала правительства Ленобласти, с 1 октября в Сиверской больнице развернут дополнительные 200 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Подобная тенденция наблюдается по всей Ленинградской области. Всего в регионе подготовлено 1484 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией: в Ленинградской областной клинической больнице, Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Кингисеппской, Гатчинской, Рощинской, Всеволожской больницах и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.