Для Ленинградского зоопарка собрали 700 кг угощений

Петербуржцы пожертвовали 700 кг продуктов для животных Ленинградского зоопарка в рамках осенней акции. Об этом сообщила пресс-служба питомника.
В качестве угощений жители Петербурга передали питомцам сезонные овощи, фрукты, шишки, мох и кору деревьев. Особенно много в этом году было привезено садовых яблок.
Если вы не успели принять участие в акции «Дары осени» — не огорчайтесь, ведь наш проект проводится ежегодно и вы ещё обязательно побалуете питомцев зоопарка своим урожаем следующей осенью, — поделились сотрудники зоопарка.
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27.09.2021 76