Для Ленинградского зоопарка собрали 700 кг угощений

Петербуржцы пожертвовали 700 кг продуктов для животных Ленинградского зоопарка в рамках осенней акции. Об этом сообщила пресс-служба питомника.

В качестве угощений жители Петербурга передали питомцам сезонные овощи, фрукты, шишки, мох и кору деревьев. Особенно много в этом году было привезено садовых яблок.

Если вы не успели принять участие в акции «Дары осени» — не огорчайтесь, ведь наш проект проводится ежегодно и вы ещё обязательно побалуете питомцев зоопарка своим урожаем следующей осенью, — поделились сотрудники зоопарка.