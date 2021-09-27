В российских школах контрольных и проверочных работ станет меньше

Владимир Путин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по выполнению домашнего задания в школах, а не дома, а также уменьшить число контрольных работ.

Об этом сообщает РБК в понедельник, 27 сентября. Ответственными за данную работу назначены Рособрнадзор, Минпросвещения и региональные органы исполнительной власти.

Ведомствам предстоит проработать вопрос и обеспечить сокращение числа контрольных и проверочных в общеобразовательных учреждениях «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».