В российских школах контрольных и проверочных работ станет меньше

Автор: Анастасия Щербакова
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Владимир Путин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по выполнению домашнего задания в школах, а не дома, а также уменьшить число контрольных работ.

Об этом сообщает РБК в понедельник, 27 сентября. Ответственными за данную работу назначены Рособрнадзор, Минпросвещения и региональные органы исполнительной власти.

Ведомствам предстоит проработать вопрос и обеспечить сокращение числа контрольных и проверочных в общеобразовательных учреждениях «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

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