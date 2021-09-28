Ленинградские пловцы завоевала рекордное число медалей

С Чемпионата и Первенства СЗФО по плаванию сборная команда Ленинградской области привезла 25 золотых, 20 серебряных и 24 бронзовых.

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Архангельской, Новгородской, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Псковской, Ленинградской областей, Республик Коми и Карелия.

Напомним, что в первый день соревнований сборная команда Ленобласти завоевала 18 наград: восемь золотых медалей, четыре серебряных и шесть бронзовых. Кроме этого, пловец Иван Москалев из Тосно выполнил норматив мастера спорта на дистанции 100 метров на спине, а Михаил Савельев из Гатчины — норматив кандидата в мастера спорта.