Пловцы из Ленобласти взяли 18 медалей на Чемпионате и Первенстве СЗФО

Автор: Гузель Галимова
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В Тосно стартовал Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию.

В первый день соревнований сборная команда Ленобласти завоевала 18 наград: восемь золотых медалей, четыре серебряных и шесть бронзовых. Кроме этого, пловец Иван Москалев из Тосно выполнил норматив мастера спорта на дистанции 100 метров на спине, а Михаил Савельев из Гатчины — норматив кандидата в мастера спорта.

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Фото: администрация Ленобласти

Всего в соревнованиях принимают участие 254 спортсмена из Архангельской, Новгородской, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Псковской, Ленинградской областей, Республик Коми и Карелия.

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