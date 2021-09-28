Пулковская таможня не пропустила 300 кг смартфонов из Турции

Порядка 800 смартфонов пытались провезти через таможенный пост в Петербурге. Документов у владельцев серьезной партии электроники не нашлось.
Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. В ходе контроля за разгрузкой самолета, прибывшего из Турции в Санкт-Петербург, таможенники выявили грузовое место без документов.
При проведении досмотра было установлено, что в огромной коробке весом 300 килограммов находились мобильные телефоны Samsung A03s в количестве 800 штук. В итоге товар был изъят, а владельцам смартфонов грозит несколько административных статей.
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27.09.2021 94