Студентку вынесли на носилках после беседы с ректором в Петербурге – СМИ

Автор: Сергей Агутин
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После беседы с ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) одну из студенток вынесли врачи на носилках.

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Девушка потеряла сознание. Как сообщает 78.ru, ректор якобы просил студентов написать заявление в полицию на педагога, с которым находится в конфликте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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