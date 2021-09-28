Студентку вынесли на носилках после беседы с ректором в Петербурге – СМИ

После беседы с ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) одну из студенток вынесли врачи на носилках.

Девушка потеряла сознание. Как сообщает 78.ru, ректор якобы просил студентов написать заявление в полицию на педагога, с которым находится в конфликте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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На место работали сотрудники скорой помощи и полиции.