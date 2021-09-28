Жители Петербурга стали все больше отдавать предпочтение покупке недвижимости в Ленобласти.

Только за второй квартал 2021 года число запросов от петербуржцев на аренду и покупку вторичного жилья в Ленобласти увеличилось в 1,5 раза, в Псковской и Новгородской областях – в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Piter.TV со ссылкой на риелторов.

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Эксперты считают, что запрос на жизнь в сельской местности, где есть социальная инфраструктура, наметился еще до пандемии коронавируса. Но во время локдауна и перехода на удаленную работу, интерес на жилье в пригороде увеличился в разы. Доступность ценового диапазона тоже вносит свой вклад.