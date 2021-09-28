Всеволожская прокуратура через суд добилась предоставления жилья сироте

Прокурорская проверка в администрации Всеволожского района выявила несоблюдение прав молодого человека, оставшегося без родителей. Добиться справедливости получилось через суд.

Об этом сообщает прокуратура Ленобласти вечером, 28 сентября. 21-летний местный житель, являясь сиротой, долго не мог получить свое законное жилье несмотря на то, что был включен в очередь на его получение.

На момент проверки было выявлено, что жилое помещение сироте предоставлено не было. Городским прокурором было подано исковое заявление в суд, которое было удовлетворено.

В течение полугода местная администрация обязана будет предоставить сироте жилплощадь.