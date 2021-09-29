Стало известно, где на 29 сентября зафиксированы 229 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 сентября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Пикалёво (+2).

Волосовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Волховский район: Волхов (+2), Кисельня (+1).

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+19), Кудрово (+9), Янино-1 (+5), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+2), Энколово (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+3), им. Морозова (+1), Старая (+5), Романовка (+2), Бугры (+1), Юкки (+1), им. Свердлова (+2), Мяглово (+2), Колтуши (+1), Васкелово (+2), Лаврики (+2), Канисты (+1).

Выборгский район: Выборг (+9), Перово (+1), Рощино (+1), Селезнево (+2), Приморск (+1), Кирпичное (+1), Вещево (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+12), Суйда (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Коммунар (+3), Белогорка (+1), Малые Колпаны (+1), Новосиверская (+1), Рябизи (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Усть-Луга (+1).

Киришский район: Кириши (+12), Будогощь (+1), Тихорицы (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+3), Приладожский (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Шамокша (+1), Пономарёво (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Новогорелово (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Виллози (+1), Дятлицы (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+2), Кукушкино (+1).

Лужский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Подпорожский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Приозерский район: Сосново (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+14).

Тихвинский район: Тихвин (+17), Ганьково (+1).

Тосненский район: Тосно (+9), Тельмана (+2), Федоровское (+2), Рябово (+1), Ушаки (+1), Радофинниково (+2), Аннолово (+1).