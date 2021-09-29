Тело мужчины нашли в лесу Волховского района

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 28 сентября около 22:00 в экстренные службы сообщили о том, что в лесу около деревни Иевково в Волховском районе найден погибшим мужчина.

Труп заметили прохожие. На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Спасатели эвакуировали погибшего и передали его сотрудникам полиции.

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Причины и обстоятельства смерти установит медицинская экспертиза.