Экс-сотруднику Выборгской таможни грозит до 8 лет тюрьмы за взятки

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, экс-начальник отдела таможенного оформления и контроля на ж/д пункте «Бусловская» в Выборгском районе совершал преступления с марта 2019 года по январь 2021 года.

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По данным следствия, экс-таможенник использовал свое служебное положение, чтобы узнавать для знакомого различную информацию. Например, данные о декларировании товаров, перемещаемых через границу России.

За эту информацию экс-сотрудник Выборгской таможни в общей сложности получил более 224 тысяч рублей. Ему грозят до восьми лет лишения свободы и штраф в размере до 40-краткой суммы взятки