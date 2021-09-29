Как выборжанка стала самозанятой и превратила своё хобби в бизнес

Автор: Сергей Агутин
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Ещё в 2001 году Татьяна Жигалова окончила курсы Международной школы флористики и даже занималась цветочным бизнесом. После жизненного поворота, какое-то время своего дела не было. А вот увлеченность оставалась с ней всё время. Руки, однажды создавшие красоту, просто не могут оставаться без дела.

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Фото: из архива Татьяны Жигаловой

5 лет назад Татьяна уже увлеклась интерьерной флористикой: «цветочное преображение» бытовых пространств затянуло и стало хобби. Татьяна создала свой брэнд, назвав его именем дочки Маруси – Marusya FLOWERS.

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«Когда только появилась возможность зарегистрироваться самозанятой и платить профессиональный доход – я, честно говоря, обрадовалась, — призналась Татьяна. – Потому что вроде бы и хобби, но ведь у меня и какие-то продажи были. При этом я понимала, что налогообложение в качестве ИП («Индивидуального предпринимателя», — ред.) не потяну: не те обороты и ритмичность доходов. Но и в тени работать было некомфортно. Да и на официальных заказчиков рассчитывать не приходилось. Так что статус самозанятого для меня и таких, как я – это выход. Тем более, что нас ещё и государство поддерживает».

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Кстати, об актуальных формах поддержки самозанятых в Ленобласти Татьяна узнаёт из группы ВКонтакте – она подписана, и потому в курсе всех новостей о том, как в 47 регионе поддерживают предпринимателей.

«Я заполнила анкету на предоставление бесплатной услуги «Портфель самозанятого», которую разработал, как я теперь знаю, наш региональный Фонд поддержки предпринимательства, — рассказывает Татьяна. – И оказалась очень кстати консультация, которую мне дали по развитию своего аккаунта в Instagram для увеличения продаж. А ведь я специальные курсы окончила – я же все время учусь! – но вот несколько очень важных рекомендаций мне дали именно в Фонде, совершенно бесплатно».

Ещё Татьяна очень рассчитывает, что все сложится с профессиональным фотографом  —  эту услуга также входит в «Портфель самозанятого».

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К слову, когда Татьяна рассказывала о том, как пригодился ей «портфель» Фонда, она отметила один очень любопытный аспект.

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«Многие наши активные люди даже не знают, какую помощь можно получить от государства, если ты честно пытаешься развить свое дело. У нас как-то две крайности: либо всё чего-то ждём и требуем от государства, либо уже считаем, что всё только сами. Сами-то сами, но и новации необходимо постоянно мониторить: господдержка есть, это замечательно, и этим надо пользоваться!»

Что ж, народ давно подметил:  под лежачий камень и вода не течет.

А уж кто-кто, а Татьяна Жигалова — всегда в движении. Её замечательные интерьерные композиции заказывают уже не только в Выборге, но и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и даже из-за границы – где-то в Финляндии теперь тоже красуется рукотворное чудо, названное по имени русской девочки Маруси.

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