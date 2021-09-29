Как выборжанка стала самозанятой и превратила своё хобби в бизнес

Ещё в 2001 году Татьяна Жигалова окончила курсы Международной школы флористики и даже занималась цветочным бизнесом. После жизненного поворота, какое-то время своего дела не было. А вот увлеченность оставалась с ней всё время. Руки, однажды создавшие красоту, просто не могут оставаться без дела.

5 лет назад Татьяна уже увлеклась интерьерной флористикой: «цветочное преображение» бытовых пространств затянуло и стало хобби. Татьяна создала свой брэнд, назвав его именем дочки Маруси – Marusya FLOWERS.

«Когда только появилась возможность зарегистрироваться самозанятой и платить профессиональный доход – я, честно говоря, обрадовалась, — призналась Татьяна. – Потому что вроде бы и хобби, но ведь у меня и какие-то продажи были. При этом я понимала, что налогообложение в качестве ИП («Индивидуального предпринимателя», — ред.) не потяну: не те обороты и ритмичность доходов. Но и в тени работать было некомфортно. Да и на официальных заказчиков рассчитывать не приходилось. Так что статус самозанятого для меня и таких, как я – это выход. Тем более, что нас ещё и государство поддерживает».

Кстати, об актуальных формах поддержки самозанятых в Ленобласти Татьяна узнаёт из группы ВКонтакте – она подписана, и потому в курсе всех новостей о том, как в 47 регионе поддерживают предпринимателей.

«Я заполнила анкету на предоставление бесплатной услуги «Портфель самозанятого», которую разработал, как я теперь знаю, наш региональный Фонд поддержки предпринимательства, — рассказывает Татьяна. – И оказалась очень кстати консультация, которую мне дали по развитию своего аккаунта в Instagram для увеличения продаж. А ведь я специальные курсы окончила – я же все время учусь! – но вот несколько очень важных рекомендаций мне дали именно в Фонде, совершенно бесплатно».

Ещё Татьяна очень рассчитывает, что все сложится с профессиональным фотографом — эту услуга также входит в «Портфель самозанятого».

К слову, когда Татьяна рассказывала о том, как пригодился ей «портфель» Фонда, она отметила один очень любопытный аспект.

«Многие наши активные люди даже не знают, какую помощь можно получить от государства, если ты честно пытаешься развить свое дело. У нас как-то две крайности: либо всё чего-то ждём и требуем от государства, либо уже считаем, что всё только сами. Сами-то сами, но и новации необходимо постоянно мониторить: господдержка есть, это замечательно, и этим надо пользоваться!»

Что ж, народ давно подметил: под лежачий камень и вода не течет.

А уж кто-кто, а Татьяна Жигалова — всегда в движении. Её замечательные интерьерные композиции заказывают уже не только в Выборге, но и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и даже из-за границы – где-то в Финляндии теперь тоже красуется рукотворное чудо, названное по имени русской девочки Маруси.