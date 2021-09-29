На Московском шоссе массовая авария с тремя фурами. Одну легковушку «впечатало» в отбойник

Очевидцы делятся кадрами серьезной аварии на Московском шоссе перед въездом в Шушары. Одну легковушку чуть не сплющили две фуры, а вторую иномарку другой большегруз впечатал в бетонный отбойник.

Видео разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 29 сентября.

На кадрах видно, как голубую иномарку с двух сторон зажали два большегруза, едва не сплющив последнюю. Однако куда большие последствия столкновения с большегрузом произошли чуть дальше на трассе. У отбойника оказалась смята грузовиком белая иномарка.

О состоянии водителей информации на данный момент нет. Причины и обстоятельства ДТП уточняются. В районе аварии в сторону Петербурга начинает образовываться пробка.