Убийцу из Сестрорецка выдала капля крови жертвы на его паспорте

В Петербурге вынесли приговор 61-летнему мужчине, который в январе в алкогольном угаре забил до смерти свою 38-летнюю падчерицу. С заявлением в полицию о ее пропаже обратился сам убийца.

Тяжкое преступление произошло в доме по улице Токарева в Сестрорецке. В ходе ссоры мужчина набросился на падчерицу, ударив её по голове. Удар был такой силы, что женщина погибла на месте. Осознав ситуацию, ныне осужденный решил замести следы преступления и закопал труп в парке, а квартиру вымыл. Позже он сам обратился в полицию с заявлением о пропаже убитой. Когда тело нашли, мужчина сообщил, что это не его падчерица.

Однако правоохранители нашли важную улику — на паспорте заявителя заметили следы крови. Экспертиза показала, что это кровь убитой женщины. За тяжкое преступление 61-летний мужчина получил 11 лет колонии строгого режима.