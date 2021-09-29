Убийцу из Сестрорецка выдала капля крови жертвы на его паспорте

Автор: Анастасия Щербакова
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В Петербурге вынесли приговор 61-летнему мужчине, который в январе в алкогольном угаре забил до смерти свою 38-летнюю падчерицу. С заявлением в полицию о ее пропаже обратился сам убийца.

Тяжкое преступление произошло в доме по улице Токарева в Сестрорецке. В ходе ссоры мужчина набросился на падчерицу, ударив её по голове. Удар был такой силы, что женщина погибла на месте. Осознав ситуацию, ныне осужденный решил замести следы преступления и закопал труп в парке, а квартиру вымыл. Позже он сам обратился в полицию с заявлением о пропаже убитой. Когда тело нашли, мужчина сообщил, что это не его падчерица.

Однако правоохранители нашли важную улику — на паспорте заявителя заметили следы крови. Экспертиза показала, что это кровь убитой женщины. За тяжкое преступление 61-летний мужчина получил 11 лет колонии строгого режима.

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