Водоканал Соснового Бора оштрафован на 250 тысяч рублей за нефтепятна на реке Коваши

Как сообщал ivbg.ru, жители Соснового Бора забили тревогу из-за того, что река Коваши приобрела радужные разливы. Горожане считают, что кто-то слил нефтепродукты в реку.

Ситуация с радужным пятном в реке Коваши была оперативно взята на контроль профильными ведомствами. Причина загрязнения был установлена.

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В пресс-службе Росприроднадзора 29 сентября сообщают, что Сосноворборский МУП «Водоканал» привлечен к ответственности за загрязнение нефтепродуктами реки Коваши с наказанием в виде штрафа в 250 тысяч рублей.