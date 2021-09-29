Водоканал Соснового Бора оштрафован на 250 тысяч рублей за нефтепятна на реке Коваши

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, жители Соснового Бора забили тревогу из-за того, что река Коваши приобрела радужные разливы. Горожане считают, что кто-то слил нефтепродукты в реку. 

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Фото: Мой Сосновый Бор / vk.com

Ситуация с радужным пятном в реке Коваши была оперативно взята на контроль профильными ведомствами. Причина загрязнения был установлена.

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