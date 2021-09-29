У голубей в Петербурге выявили опасную инфекцию, передающуюся людям

В помете голубей обнаружили бактерию Chlamydophila psittaci. Она может передаваться человеку воздушно-капельным путем и вызывает орнитоз – острое инфекционное заболевание.

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На исследование взяли пять образцов помета птиц. Генетический материал опасной бактерии обнаружен во всех. Заразиться орнитозом можно при общении с птицами – например, во время кормления на улице.

Внешнее болезнь протекает у птиц бессимптомно. Голубь может выглядеть абсолютно здоровым. У людей болезнь может сопровождаться лихорадкой, слабостью, головной болью, высокой температурой, пневмонией и поражением печени.