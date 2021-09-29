Грузовик въехал в бок легкового автомобиля возле Всеволожска – фото

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 29 сентября на съезде с Новоприозерского шоссе на КАД во Всеволожском районе произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля.
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29.09.2021 177
По предварительным данным, жертв в результате ДТП нет.
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, движение транспорта было затруднено только по проспекту Энгельса и немного – на Новоприозерском шоссе рядом с КАД.