Гандболист из Бокситогорска дисквалифицирован на пять лет за ставки на собственные матчи

Как сообщают РИА «Новости», Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала восемь игроков молодежной сборной за ставки, включая спортсмена из Бокситогорска Максима Найдунова.

Даниил Дмитриев, Александр Морозов, Максим Найдунов и Георгий Кириленко отстранены на пять лет. Максим Ермолин и Никита Гоголев – на два года. А Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов – до 30 июля 2022 года.

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Также спортсменам может грозить до 7 лет лишения свободы. Следствие установило, что игроки делали ставки на исходы собственных матчей чемпионата Европы и обеспечивали необходимый результат на площадке.

В результате их действий сборная России заняла на чемпионате Европы 15 место среди 16 возможных.