Гандболист из Бокситогорска дисквалифицирован на пять лет за ставки на собственные матчи

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают РИА «Новости», Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала восемь игроков молодежной сборной за ставки, включая спортсмена из Бокситогорска Максима Найдунова.   

Гандболист
Фото: rushandball.ru

Даниил Дмитриев, Александр Морозов, Максим Найдунов и Георгий Кириленко отстранены на пять лет. Максим Ермолин и Никита Гоголев – на два года. А Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов – до 30 июля 2022 года.

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Также спортсменам может грозить до 7 лет лишения свободы. Следствие установило, что игроки делали ставки на исходы собственных матчей чемпионата Европы и обеспечивали необходимый результат на площадке.

В результате их действий сборная России заняла на чемпионате Европы 15 место среди 16 возможных.

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