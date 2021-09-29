В Ленобласти будут судить бывших полицейских, «обокравших» нефтепровод

Экс-полицейские из Ленинградской области предстанут перед судом. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении топлива из магистральных нефтепроводов.

Об этом сообщает Следственный комитет по Ленобласти.

Из подробностей дела известно, что бывшие стражи порядка вступили в преступный сговор и организовали хищение горючего у «Транснефть – Балтика». Задержанные «врезались» в трубопроводы с топливом с целью последующей продажи.

За техническую часть преступлений отвечал их ранее судимый сообщник. Его информировали о времени и месте, где нужно совершать инженерные работы по врезке в нефтепровод и остальных нюансах.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.