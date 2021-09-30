Под Киришами автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, есть пострадавшие

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло на 13-м километре дороги «Кириши — Городище — Волхов» в Киришском районе Ленобласти.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль марки Renault вылетел в кювет, где и опрокинулся на крышу. Водитель был пьян.

В результате ДТП водителя и его пассажира госпитализировали с различными травмами. Проводится проверка.

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30.09.2021 133
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