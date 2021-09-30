Лобовое столкновение двух иномарок под Свирьстроем унесло жизнь человека

На автодороге около поселка Свирьстрой столкнулись два легковых автомобиля. Одна из иномарок буквально превратилась в груду металла.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Как сообщают в группе Аварийно-спасательная служба ЛО в четверг, 30 сентября в ДТП погиб водитель одного из автомобилей. На месте трагедии работали спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле. Они деблокировали погибшего с помощью спецтехники и передали сотрудникам полиции.

Состояние второго водителя пока неизвестно. Обе иномарки получили серьезные повреждения. Автомобиль погибшего буквально разворотило и выбросило в кювет.

Ранее мы писали о жуткой аварии на Московском шоссе. В минувшие сутки там также погиб водитель в результате столкновения с фурой.