Два огромных чемодана с сигаретами не пропустили таможенники в Пулково

С разницей в два дня пулковские таможенники дважды пресекали попытки вывезти из страны большие партии сигарет. Во второй раз на контрабанде попался гражданин Латвии.
Фото: Северо-Западная таможня
Фото: Северо-Западная таможня
Об этом сообщается на сайте Северо-Западной таможни в четверг, 30 сентября.
Маршрут следования пассажиров, незаконно перемещавших сигареты, лежал из Санкт-Петербурга в Лондон через Франкфурт.
В одном случае в багаже у гражданина России находилось 300 блоков незадекларированных сигарет, общим весом почти 52 килограмма. Во втором случае это был гражданин Латвии, у которого в чемодане обнаружены сигареты в количестве 303 блока.
На данный момент товар направлен на экспертизу. Вполне вероятно, что несостоявшимся пассажирам может грозить уголовное дело.
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28.09.2021 133