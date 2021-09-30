Два огромных чемодана с сигаретами не пропустили таможенники в Пулково

Автор: Анастасия Щербакова
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С разницей в два дня пулковские таможенники дважды пресекали попытки вывезти из страны большие партии сигарет. Во второй раз на контрабанде попался гражданин Латвии.

Два огромных чемодана с сигаретами не пропустили таможенники в Пулково таможенники, пулково, Петербург, Ленобласть, контрабандаФото: Северо-Западная таможня
Два огромных чемодана с сигаретами не пропустили таможенники в Пулково таможенники, пулково, Петербург, Ленобласть, контрабандаФото: Северо-Западная таможня

Об этом сообщается на сайте Северо-Западной таможни в четверг, 30 сентября.

Маршрут следования пассажиров, незаконно перемещавших сигареты, лежал из Санкт-Петербурга в Лондон через Франкфурт.

В одном случае в багаже у гражданина России находилось 300 блоков незадекларированных сигарет, общим весом почти 52 килограмма. Во втором случае это был гражданин Латвии, у которого в чемодане обнаружены сигареты в количестве 303 блока.

На данный момент товар направлен на экспертизу. Вполне вероятно, что несостоявшимся пассажирам может грозить уголовное дело.

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28.09.2021 133
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