Подозреваемый в 45 ударах ножом два месяца общался с жертвой в Telegram от имени девушки, а задержали его на пути в Армению

Как сообщал ivbg.ru, 18-летнего парня подозревают в жестоком убийстве в лесопарке Всеволожского района, где 25 сентября обнаружили тело 30-летнего жителя Санкт-Петербурга с более чем 45 колото-резаными ранами.

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Мотивом для жестокого убийства стала ревность. Молодой человек обвинил оппонента в интимной близости со своей нынешней подругой. Причем, в тот момент она была несовершеннолетней – ей было 15 лет.

А 30 сентября стало известно, что молодой человек перед убийством два месяца общался со своей жертвой от имени той самой девушки в Telegram. И от ее же имени назначил петербуржцу роковую встречу в лесопарке.

Сама девушка сообщила полиции, что узнала об убийстве по факту и не участвовала в его подготовке. Примечательно, что в день задержания пара планировала вылететь в Армению. Их успели задержать уже в Пулково.