Журова, Яхнюк и Петров получили удостоверения депутатов Госдумы – фото

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщат lentv24.ru, 30 сентября избирательная комиссия Ленинградской области зарегистрировала депутатов Государственной думы восьмого созыва, избранных по одномандатным округам.

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Удостоверения были вручены представителям «Единой России» Светлане Журовой, Сергею Яхнюку и Сергею Петрову. Ранее они уже входили в состав парламента.

Сергей Яхнюк становится депутатом Госдумы второй созыв подряд. Светлана Журова – третий. Сергей Петров – четвертый.

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Журова, Яхнюк и Петров получили удостоверения депутатов Госдумы – фото фото, Сергей Яхнюк, Сергей Петров, Светлана Журова, Ленинградская область, госдума

Фото: ЛенТВ24

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