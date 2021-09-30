Выборгские спасатели оказались одними из лучших в своем деле

В Петербурге прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Команда из Выборга привезла домой первое место.

На базе учебно-тренировочного спортивного комплекса в Северной столице прошли командные соревнования среди подразделений пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

Основными целями данного мероприятия являлось совершенствование профессионального мастерства сотрудников противопожарной службы, развитие и популяризация пожарно-спасательного спорта.

Выборгские спасатели проявили профессионализм и умение работать в команде, что принесло им первое место.