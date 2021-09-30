Дом Культуры в Тихвине приведут в порядок за 22,5 млн рублей

Учреждение планируют отремонтировать за 3-4 года. При этом, ДК не прекратит свою работу.

Как сообщает администрация Тихвинского района, на данный момент основная работа ведется на кровле и фасадах. Кроме внутренних работ идет демонтаж оборудования из зрительного зала. Подрядчиков выступила компания «Колор». Сумма выделенных средств составила 22,5 миллиона рублей.

Однако работа учреждения не прекратилась. Как сообщил глава администрации Юрий Наумов, коллектив ДК перевели в соседнее здание, а творческие коллективы продолжат репетировать во Дворце культуры имени Н.А. Римского-Корсакова.