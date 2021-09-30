Петербуржец обокрал свою знакомую на 5 тысяч долларов и бежал заграницу

Около двух лет назад из квартиры петербурженки пропала крупная сумма денег в американской валюте. Похитителем оказался ее приятель, которого в итоге объявили в международный розыск, а после поймали.

Как сообщает 30 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга, злоумышленник, не желая нести ответственность за кражу, покинул Россию . Сегодня стало известно, что его нашли в Венгрии, откуда его депортируют обратно на родину.

Генпрокуратура РФ потребовала его выдачи, и в кратчайшие сроки поступило согласие на экстрадицию Путилова по упрощенной процедуре.

«Сегодня в сопровождении спецконвоя Сергей Путилов будет доставлен из Будапешта в Москву», — сообщили в прокуратуре.