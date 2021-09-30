Неуплаченные алименты испортили мужчине из Сланцевского района отдых заграницей

Автор: Анастасия Щербакова
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Приставы не выпустили жителя Сланцевского района на отдых из-за долга перед собственным ребенком. Чтобы уехать на море он заплатил порядка 100 тысяч алиментов. 

Как сообщает пресс-служба ФССП по Ленобласти в четверг, 30 сентября, мужчина должен был каждый месяц перечислять на содержание дочери алименты в размере четверти официального дохода. Однако он этого не делал и накопил задолженность в 106 тысяч рублей.

В итоге мужчина все-таки погасил долг  и оплатил исполнительский сбор за неисполнение решения суда в установленный законом срок. После уплаты алиментов ограничения на выезд за границу для него сняли.

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