Неуплаченные алименты испортили мужчине из Сланцевского района отдых заграницей

Приставы не выпустили жителя Сланцевского района на отдых из-за долга перед собственным ребенком. Чтобы уехать на море он заплатил порядка 100 тысяч алиментов.

Как сообщает пресс-служба ФССП по Ленобласти в четверг, 30 сентября, мужчина должен был каждый месяц перечислять на содержание дочери алименты в размере четверти официального дохода. Однако он этого не делал и накопил задолженность в 106 тысяч рублей.

В итоге мужчина все-таки погасил долг и оплатил исполнительский сбор за неисполнение решения суда в установленный законом срок. После уплаты алиментов ограничения на выезд за границу для него сняли.