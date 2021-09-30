Магистраль между Москвой и Петербургом может обойтись в 1,7 трлн рублей

Строительство новой высокоскоростной магистрали, связывающей Петербург и Москву займет 6 лет, а затраты могут достигнуть рекордных 1,7 триллионов рублей.

Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург — Москва по итогам 2027 года, — содержится на портале госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Как уточнил Олег Тони, замдиректора РЖД, ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Петербург планируется уже в 2024 году. Добраться из Москвы в Петербург можно будет за 2,5 часа, а скорость составов достигнет 400 километров в час.