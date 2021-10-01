Названы самые высокооплачиваемые профессии для российских пенсионеров

Для российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Он был приурочен ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар — это самые высокооплачиваемые профессии в рейтинге компаний, которые рассматривают в качестве будущих сотрудников пенсионеров.

Доход на указанных должностях составляет от 100 до 175 тысяч рублей в месяц. Например, высококвалифицированному сварщику с опытом от пяти лет на машиностроительном заводе работодатель в Санкт-Петербурге готов платить не менее 145 тысяч рублей. Опытная домработница в Москве может получать до 120 тысяч рублей. В Хабаровске готовы выплачивать шеф-повару ежемесячно от 100 тысяч рублей. У кандидата на эту должность должно быть среднее профессиональное образование, релевантный опыт работы, умение организовывать и обучать персонал.

Пенсионерам больше не потребуется отправлять заявку, чтобы стать участниками проекта «Активное долголетие» в Московской области. Зачислять начнут автоматически с 1 октября. Сейчас в Подмосковье насчитывается уже 63 клуба «Активного долголетия». Они объединили 75,8 тысячи пожилых людей.