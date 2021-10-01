Ленинградцев приглашают освоить «цифровые» профессии со скидкой

В Ленобласти стартовало обучение по 29 новым образовательным программам проекта «Цифровые профессии» нацпроекта «Цифровая экономика».

«Проект «Цифровые профессии» ― это отличная возможность получить дополнительное образование в сфере информационных технологий. При этом программы рассчитаны, в том числе, и на тех, кто хочет получить новые знания и попробовать себя в другой профессии», ― поделился председатель комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник.

До 15 октября все желающие могут записаться на программы-интенсивы.

Расписание и полный перечень программ доступен на сайте оператора проекта Университета 2035.

Напомним, что на новой образовательной платформе, запущенной Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», собраны сервисы по тестированию уровня цифровой грамотности и обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями. На ресурсе собраны более 200 материалов.