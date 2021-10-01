Летняя подработка несовершеннолетних в учреждениях Ленобласти закончилась судом и штрафами

Прокуратура Гатчинского района выявила ряд нарушений трудового законодательства в отношении несовершеннолетних. Ребята в летний период трудоустраивались в администрации городских и сельских поселений.

Так, типичными нарушениями стало отсутствие согласия органов опеки и попечительства при трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, выплата заработной платы несовершеннолетним 1 раз в месяц, несвоевременность окончательного расчета при увольнении, отсутствие письменного уведомления работодателя о прекращении срочного трудового договора.

В результате прокурорской проверки в отношении сотрудников отделов кадров и главных бухгалтеров администраций муниципальных образований Гатчинского района было вынесено 7 постановлений о возбуждении административных дел.

Всего с нарушивших нормы закона сотрудников взыскали штрафы на общую сумму в 32,5 тысяч рублей, сообщает прокуратура Ленобласти.