В Петербург пытались переправить 8 контрабандных БТР

Сотрудники Южной оперативной таможни и УФСБ по Ростовской области задержали в порту Азова восемь советских бронетранспортеров. Получатель военной техники находится в Петербурге.
В партии было 20 гусеничных бронетранспортеров общей стоимостью в 5 млн рублей. Об этом сообщает Коммерсантъ, ссылаясь на свой источник. Техника следовала транзитом из Болгарии в Белоруссию и должна была оказаться в Петербурге.
Техника прибыла в порт с ложными сведениями о демилитаризации. В ходе проверок представители фирмы, перевозящей бронетранспортеры, смогли уговорить порт отдать им 12 маши, — сообщает первоисточник.
Технику планировали вывезти в Белоруссию из Болгарии для смены с военного на гражданское назначение. После этого БТРы хотели продать в России. На данный момент возбуждено уголовное дело.
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30.09.2021 107