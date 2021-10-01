Лжеброкеры похитили у жителей Петербурга и Ленобласти 79 млн рублей

Четверо мошенников создали сайт, на котором в красках описывали свою деятельность и предлагали людям увеличить свои капиталы. Однако вместо богатства пострадавшие оказались в серьезном убытке.

Об этом сообщает портал 78 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга. Жертвами мошенничества стали 74 человека, а совокупный ущерб — 79 млн рублей.

Следствие полагает, что в период с 2015 по 2019 года четверо злоумышленников, маскируясь под брокеров с международным именем, показывали на сайте успешную торговлю на бирже. На их уловки попались десятки петербуржцев и ленинградцев, переводя им огромные суммы.

На данный момент дело направлено в суд.